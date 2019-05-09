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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: S-400 konusunda bizim tarafımızdan erteleneceği ya da iptal edileceği açıklaması yapılmadı. Çalışma grubu konusunda ABD ile görüşmelerimiz oldu.

09 Mayıs 2019 Perşembe 17:42