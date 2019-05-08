YSK'dan açıklama, ''YSK, geçmişte olduğu gibi bugünde seçimlerin dürüstlük içinde yapılmasını temin etmek için bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda baskı, yuldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin görevini yapmaya devam edecektir. Bu nitelik ve ağırlıkta olan söz ve davranışları reddediyor, şiddetle kınıyoruz.''
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YSK'dan açıklama, ''YSK, geçmişte olduğu gibi bugünde seçimlerin dürüstlük içinde yapılmasını temin etmek için bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda baskı, yuldırma, iftira, hakaret ve tehdit kampanyalarından etkilenmeksizin...
08 Mayıs 2019 Çarşamba 19:03
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