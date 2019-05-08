CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “YSK’ya hem 24 haziran seçimleriyle ilgili hem de 31 mart seçimleriyle ilgili başvuru yapacağız” dedi.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “YSK’ya hem 24 haziran seçimleriyle ilgili hem de 31 mart seçimleriyle ilgili başvuru yapacağız” dedi.
08 Mayıs 2019 Çarşamba 13:43
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