YSK, Büyükçekmece ve Maltepe itirazlarını reddetti.
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YSK, Büyükçekmece ve Maltepe itirazlarını reddetti.
06 Mayıs 2019 Pazartesi 22:59
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