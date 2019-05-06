AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel: Toplantıda, mazbata iptali kararı da çıktı. Seçimin yenilenmesi kararı da 23 Haziran oldu.
flaş
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel: Toplantıda, mazbata iptali kararı da çıktı. Seçimin yenilenmesi kararı da 23 Haziran oldu.
06 Mayıs 2019 Pazartesi 21:03
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.