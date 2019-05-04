İçişleri Bakanlığı: Güvenlik güçlerinin, ailelerin de desteğini alarak yürüttüğü ikna çalışmaları sayesinde 2019 ilk 4 ayında 127 örgüt mensubu teslim oldu.
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İçişleri Bakanlığı: Güvenlik güçlerinin, ailelerin de desteğini alarak yürüttüğü ikna çalışmaları sayesinde 2019 ilk 4 ayında 127 örgüt mensubu teslim oldu.
04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:10
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