Tokat' ın Reşadiye ilçesi Güvenlik köyü yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine ambulanslar sevkedildi..
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Tokat' ın Reşadiye ilçesi Güvenlik köyü yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine ambulanslar sevkedildi..
03 Mayıs 2019 Cuma 17:46
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