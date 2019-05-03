Ayvalık’ta kaçak faciası: 9 ölü
BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk toplam 9 kişinin cesedine ulaşıldı. Bir kişi yaralı kurtarılırken, 3'ü çocuk 7 kişi aranıyor.
Ayvalık’ta kaçak faciası: 9 ölü BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk toplam 9 kişinin cesedine ulaşıldı. Bir kişi yaralı kurtarılırken, 3'ü...
03 Mayıs 2019 Cuma 15:49
Ayvalık’ta kaçak faciası: 9 ölü
BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk toplam 9 kişinin cesedine ulaşıldı. Bir kişi yaralı kurtarılırken, 3'ü çocuk 7 kişi aranıyor.
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