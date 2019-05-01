Milli Savunma Bakanlığı:Irak'ın kuzeyi Metina, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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Milli Savunma Bakanlığı:Irak'ın kuzeyi Metina, Gara, Hakurk ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler...
01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:52
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