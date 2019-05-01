Şanlıurfa Birecik karayolunun 60'ncı kilometresinde meydana gelen trafik kazasında yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye ambulanslar sevkedildi..
Şanlıurfa Birecik karayolunun 60'ncı kilometresinde meydana gelen trafik kazasında yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye ambulanslar sevkedildi..
01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:39
Şanlıurfa Birecik karayolunun 60'ncı kilometresinde meydana gelen trafik kazasında yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye ambulanslar sevkedildi..
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