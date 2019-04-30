Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle “Mavi Kategoride” yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan, Edirne-Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı.
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Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle “Mavi Kategoride” yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan, Edirne-Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı.
30 Nisan 2019 Salı 18:14
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