İçişleri Bakanlığı: Şırnak’ta 3, Siirt’te 5 olmak üzere toplam 8 terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
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İçişleri Bakanlığı: Şırnak’ta 3, Siirt’te 5 olmak üzere toplam 8 terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
30 Nisan 2019 Salı 10:55
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