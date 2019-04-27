Ankara merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, pahalı ilaçları hasta olmayan kişiler üzerine yazdırıp yurt dışına satarak devleti 120 milyon TL zarara uğratan 35 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 40 bin kutu ilaç ele geçirildi.
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Ankara merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, pahalı ilaçları hasta olmayan kişiler üzerine yazdırıp yurt dışına satarak devleti 120 milyon TL zarara uğratan 35 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 40 bin kutu ilaç...
27 Nisan 2019 Cumartesi 09:11
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