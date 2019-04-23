Binali Yıldırım, YSK’nın kararına ilişkin , ''YSK’nın kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil, kanaat belirtmem doğru olmaz. Çünkü işin konusu benim” dedi
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Binali Yıldırım, YSK’nın kararına ilişkin , ''YSK’nın kararına yorum yapmam yanlış olur. Süreç tamamlanmış değil, kanaat belirtmem doğru olmaz. Çünkü işin konusu benim” dedi
23 Nisan 2019 Salı 19:31
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