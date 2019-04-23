YSK'nın 'KHK'lılar kararını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, ''YSK’nın KHK ile ilgili aldığı karar, doğru bir karar. Daha önce de benzer kararlar var'' dedi.
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YSK'nın 'KHK'lılar kararını değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, ''YSK’nın KHK ile ilgili aldığı karar, doğru bir karar. Daha önce de benzer kararlar var'' dedi.
23 Nisan 2019 Salı 19:27
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