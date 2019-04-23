Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı yapılan huzurlu sokaklar uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 1452 kişi yakalandı.
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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı yapılan huzurlu sokaklar uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 1452 kişi yakalandı.
23 Nisan 2019 Salı 10:20
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