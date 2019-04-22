Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında, 3 şüphelinin savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmalarına karar verdi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartı konulması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kılıçdaroğlu’na yumruk attığı görüntülere yansıyan Osman Sarıgün’nün sorgusunun ise devam ettiği ifade edildi.
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Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında, 3 şüphelinin savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmalarına karar verdi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartı konulması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kılıçdaroğlu’na...
22 Nisan 2019 Pazartesi 17:34
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