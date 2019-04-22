CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin olayın faiillerinden O. S. Sivrihisar’da yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk ilçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin olayın faiillerinden O. S. Sivrihisar’da yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk ilçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri devam ediyor.
22 Nisan 2019 Pazartesi 09:54
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin olayın faiillerinden O. S. Sivrihisar’da yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk ilçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri devam ediyor.
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