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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin olayın faiillerinden O. S. Sivrihisar’da yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili 5 şüphelinin de Çubuk ilçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri devam ediyor.

22 Nisan 2019 Pazartesi 09:54