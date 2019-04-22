Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' yönelik operasyonda, 50 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' yönelik operasyonda, 50 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.
22 Nisan 2019 Pazartesi 09:43
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