CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bana yapılan saldırı Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış saldırıdır.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bana yapılan saldırı Türkiye'nin birliğine ve bütünlüğüne yapılmış saldırıdır.
21 Nisan 2019 Pazar 17:32
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