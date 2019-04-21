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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, zırhlı araç ile Çubuk'ta beklediği evden ayrılıyor. 

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, zırhlı araç ile Çubuk'ta beklediği evden ayrılıyor. 

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