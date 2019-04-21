CHP'li Levent Gök, Çubuk'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin, ''Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğuk kanlı olmalıyız. Genel başkanımız bir açıklama yapacaktır'' dedi.
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CHP'li Levent Gök, Çubuk'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin, ''Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğuk kanlı olmalıyız. Genel başkanımız...
21 Nisan 2019 Pazar 14:37
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