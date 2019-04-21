Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm SriLanka halkına şahsım ve Milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum.