Ak Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz bugün saat 15.30’da olağanüstü itiraz dilekçesini vermek üzere YSK’da olacak.
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Ak Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz bugün saat 15.30’da olağanüstü itiraz dilekçesini vermek üzere YSK’da olacak.
16 Nisan 2019 Salı 15:17
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