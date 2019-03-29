Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: "FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 astsubay olmak üzere toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüpheliler muvazzaf asker olup halen aktif görevde."
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: "FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 astsubay olmak üzere toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına...
29 Mart 2019 Cuma 09:45
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