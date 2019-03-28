: "Casusluk suçlaması"yla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi, Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi
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: "Casusluk suçlaması"yla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi, Duruşma 15 Mayıs'a ertelendi
28 Mart 2019 Perşembe 15:08
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