Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastıyla ilgili görülen davada, sanıklardan Ufuk Gül ve Hasan Tunç'un tahliyesine karar verildi.
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastıyla ilgili görülen davada, sanıklardan Ufuk Gül ve Hasan Tunç'un tahliyesine karar verildi.
26 Mart 2019 Salı 17:10
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