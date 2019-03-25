Saat 14.29'da merkezüssü Malatya'nın Arguvan İlçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Saat 14.29'da merkezüssü Malatya'nın Arguvan İlçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
25 Mart 2019 Pazartesi 14:42
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