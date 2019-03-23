Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Nisan'da Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Nisan'da Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
23 Mart 2019 Cumartesi 12:11
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