: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Amerika Başkanı'nın, Golan tepeleriyle talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz
: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Amerika Başkanı'nın, Golan tepeleriyle talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz
22 Mart 2019 Cuma 10:42
: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Amerika Başkanı'nın, Golan tepeleriyle talihsiz açıklaması bölgeyi yeni bir krizin, yeni bir gerilimin eşiğine getirmiştir. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz
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