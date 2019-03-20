Şırnak' ın Cudi dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından daha önceden tuzaklanan EYP' nin infilak etmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi..
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Şırnak' ın Cudi dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından daha önceden tuzaklanan EYP' nin infilak etmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı bildirildi..
20 Mart 2019 Çarşamba 09:57
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