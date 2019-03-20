Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "19.03.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin; "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" şekindeki sözleri üzerine, hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca tehdit suçundan soruşturma başlatıldı."
flaş
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: "19.03.2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin; "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" şekindeki sözleri üzerine,...
20 Mart 2019 Çarşamba 09:20
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.