Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
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Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
19 Mart 2019 Salı 10:16
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