Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Söz konusu operasyon esnasında birisi kadın altı bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir.
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Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Söz konusu operasyon esnasında birisi kadın...
16 Mart 2019 Cumartesi 13:25
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