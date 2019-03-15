Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Bütün insanlık için barışın ve huzurun en güçlü mekanları olan camilere yapılan vahşice saldırıları şiddetle lanetliyorum.
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: Bütün insanlık için barışın ve huzurun en güçlü mekanları olan camilere yapılan vahşice saldırıları şiddetle lanetliyorum.
15 Mart 2019 Cuma 14:40
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