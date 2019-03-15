Bursa'nın Osmangazi ilçesi Orhaneli Yolu Soğukpınar Mahallesinde, cenazeye giden yolcuları taşıyan bir otobüs, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilikerkeni bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Orhaneli Yolu Soğukpınar Mahallesinde, cenazeye giden yolcuları taşıyan bir otobüs, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenilikerkeni...
15 Mart 2019 Cuma 12:27
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