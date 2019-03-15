Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmede mevkidaşına taziyelerini iletip dayanışma mesajı verdi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ile görüştü. Çavuşoğlu, görüşmede mevkidaşına taziyelerini iletip dayanışma mesajı verdi.
15 Mart 2019 Cuma 12:18
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