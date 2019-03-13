Kayseri' nin Develi ilçesi Tekir caddesinde freni patlayan çekirdek yüklü kamyonun bir eve girmesi sonucu meydana gelen kazada yaralananlar olduğu bildirildi...
Kayseri' nin Develi ilçesi Tekir caddesinde freni patlayan çekirdek yüklü kamyonun bir eve girmesi sonucu meydana gelen kazada yaralananlar olduğu bildirildi...
13 Mart 2019 Çarşamba 09:24
Kayseri' nin Develi ilçesi Tekir caddesinde freni patlayan çekirdek yüklü kamyonun bir eve girmesi sonucu meydana gelen kazada yaralananlar olduğu bildirildi...
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