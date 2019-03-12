Oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çıka, İzmir’in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı. 9 Eylül Hastanesi’ne kaldırılan Çıka’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
FLAŞ
Oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çıka, İzmir’in Narlıdere ilçesi Çeşme yolunda geçirdiği trafik kasasında yanındaki arkadaşıyla birlikte yaralandı.
12 Mart 2019 Salı 20:58
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