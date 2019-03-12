TRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde kantin ve mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Binada soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi...
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TRABZON'un Yomra ilçesindeki Avrasya Üniversitesi'nde sabah saatlerinde kantin ve mutfak bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Binada soğutma çalışmalarının sürdüğü...
12 Mart 2019 Salı 10:02
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