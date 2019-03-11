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Mansur Yavaş: "Biz projelerimizle ve Ankara için yapacaklarımızla buradayız. İnanıyoruz ki bize yönelik iftiralara ve provokasyonlara en güzel cevabı Ankaralı hemşehrilerimiz sandıkta verecektir."

11 Mart 2019 Pazartesi 12:49