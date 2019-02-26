MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeniden sistem tartışmalarının sökün etmemesi için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır. Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranınyeşermemesi için 31 Mart'tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır."
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yeniden sistem tartışmalarının sökün etmemesi için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır. Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranınyeşermemesi için 31 Mart'tan Cumhur...
26 Şubat 2019 Salı 16:25
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