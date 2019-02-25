Mersin İl Seçim Kurulu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz' ın Demokrat Parti' den de aday olamayacağı kararını verdi
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Mersin İl Seçim Kurulu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz' ın Demokrat Parti' den de aday olamayacağı kararını verdi
25 Şubat 2019 Pazartesi 16:14
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