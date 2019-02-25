Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılında 2 buçuk milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz" dedi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019 yılında 2 buçuk milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz" dedi.
25 Şubat 2019 Pazartesi 14:47
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