Çanakkale' de okullar il genelinde tatil edildi
Çanakkale'de üç gündür etkili olan poyraz ve kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün il genelinde tatil edildi.
Çanakkale' de okullar il genelinde tatil edildi Çanakkale'de üç gündür etkili olan poyraz ve kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün il genelinde tatil edildi.
25 Şubat 2019 Pazartesi 11:11
Çanakkale' de okullar il genelinde tatil edildi
Çanakkale'de üç gündür etkili olan poyraz ve kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün il genelinde tatil edildi.
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