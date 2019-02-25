Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 43 üsteğmen 3 teğmen, 50 astsubay ve ticaret bakanlığında aktif görevli 1 mahrem imam olmak üzere toplam 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 67'si muvazzaf asker olup halen aktif görevde. Diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı.