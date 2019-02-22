AK Parti'nin TBMM Başkanlığı için adayı Mustafa Şentop oldu.
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AK Parti'nin TBMM Başkanlığı için adayı Mustafa Şentop oldu.
22 Şubat 2019 Cuma 08:16
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