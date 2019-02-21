CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, 16 ay sonra TBMM'de yemin etti. CHP Kılıçdaroğlu da Genel Kurul'da hazır bulundu.
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CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal, 16 ay sonra TBMM'de yemin etti. CHP Kılıçdaroğlu da Genel Kurul'da hazır bulundu.
21 Şubat 2019 Perşembe 14:04
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