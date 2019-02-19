Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ operasyonunda 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ operasyonunda 52 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
19 Şubat 2019 Salı 09:49
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