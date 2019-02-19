Binali Yıldırım: "TBMM Başkanlığından dün itibari ile çekildim. Görevi bugün Celal Adan'a devrediyorum. Gönlüm rahat"
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Binali Yıldırım: "TBMM Başkanlığından dün itibari ile çekildim. Görevi bugün Celal Adan'a devrediyorum. Gönlüm rahat"
19 Şubat 2019 Salı 09:06
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